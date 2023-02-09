Şanlıurfa’da çalışmalar tamamlandı

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

ŞANLIURFA'DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlandığı açıklandı. Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekipleri ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk edileceği öğrenildi. Şanlıurfa'da 60 bina yıkılırken 127 vatandaşımız vefat etmiş 2 bin 551 kişide yaralanmıştı.