Şanlıurfa’da enkazdan 69 saat sonra gelen mucize

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Mardin'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden ekipler yıkılan binanın enkazından bir kadını 69 saat sonra yaralı çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden Mardin, Sakarya ve Şanlıurfa AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Meydan Mahallesi'nde yıkılan Kaya Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda sona yaklaşan ekipler, yıkıntılar arasından gelen sese odaklanarak çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, depremden 69 saat sonra iki çocuk annesi 28 yaşındaki Gülsüm Karayılan'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Omuzlarda taşınarak ambulansa konulan kadın Birecik devlet hastanesine kaldırıldı. Kadını kurtaran ekipler, birbirlerini tebrik etti. Daha önce de genç kadının eşi ve iki çocuğu, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılmıştı.