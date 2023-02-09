Şuana kadar 150 depremzede Tokat’a ulaştırıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 şehirde yıkıcı etkilerini gösteren depremde, evleri ve eşyaları zarar gören vatandaşları Tokat'ta misafir etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak misyonu ile kurulan Afetzede Yardım ve Barınma İl Komisyonu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Tokat İl Müdürü Mahmut Özdemir başkanlığında kurulan komisyon, İl Emniyet Müdürlüğü, Tokat Belediyesi, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Tokat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personellerinin ortak çalışmaları ile; şehre gelen/getirilen afetzede vatandaşlar kamu kurumlarına ait yurt, misafirhane ve özel teşebbüs otellerde hiçbir ücret alınmadan barınma ve gıda ihtiyacını sağlayacak.

DEPREMZEDELER PSİKO-SOSYAL DESTEK ALACAK

Komisyonun faaliyetleri bunlarla da son bulmayacak. Deprem anında evlerinden öylece çıkan vatandaşlarımızın kıyafet ve iletişim ihtiyaçlarını da karşılayacak. Tüm bunların yanı sıra komisyonun koordinesi ile vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yaptırılıp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli uzman personeller tarafından psiko-sosyal güçlenme programı ile desteklenecek.

ŞUANA KADAR 150 DEPREMZEDENİN BARINMA VE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Komisyon çalışmaları hakkında açıklama yapan İl Müdürü Mahmut Özdemir, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 06.02.2023 tarihli talimatları 10 ilimizde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afet bölgesinde bulunan ve tahliye talebinde bulunan vatandaşlarımızın afet bölgesinden tahliye edilmesine karar verildi. Bu kapsamda deprem kriz merkezince Tokat'a yönlendirilecek olan vatandaşlar için kentte çalışmalarımızı başlattık. Tokat'taki kamu kurumlarının misafirhanelerinde, çeşitli otellerde şehrimize gelen depremzedeler misafir edilecek. Şu ana kadar depremde evleri ve eşyaları zarar gören ve ilimize gelen 150 afetzede vatandaşımızın barınma, gıda, kıyafet gibi acil ihtiyaçlarını çözdük. Yardımsever Tokat halkımızın, Malatya, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi şehirlerden ilimize gelen vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını biliyoruz. Çok şükür devletimiz vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılıyor. Sizlerden ricamız misafir vatandaşlarımızın Gençlik Merkezindeki operasyon merkezine yönlendirilmesini ya da 0356 214 1560 nolu hattan irtibat kurdurmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.