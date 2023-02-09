THY, 173 seferle 30 bin 318 depremzedeyi tahliye edecek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, depremzedelerin tahliyesi devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY) başta 7-8 Şubat tarihlerinde düzenlediği 145 seferle 44 bin 716 vatandaşı taşıdı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "7-8 Şubat tarihlerinde 44 bin 716 vatandaşımızı tahliye ettik. 8 Şubat tarihinde ise deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz 145 seferle 25 bin 666 vatandaşımızı taşıdık.

İcra ettiğimiz 18 kargo uçuşuyla da 920 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Bugün için planladığımız 173 tahliye seferiyle 30 bin 318 vatandaşımızı taşıyacağız. Yapacağımız 15 kargo seferiyle de 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracağız" paylaşımında bulundu.