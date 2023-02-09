Yaralar sarılmaya devam ediyor! 12 bin vatandaşımız hayatını kaybetti

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

113 BİN PERSONEL SAHADA

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri'nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 113 bin 201'e ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 709 personel afet bölgesine sevk edildi.

5 BİN İŞ MAKİNASI ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 557 araç sevk edildi.

Afet bölgelerine 31 vali, 19 AFAD üst yöneticisi, 70'in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

160 HAVA ARACI SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİYOR



Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 160 hava aracı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.



Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 22 gemi görevlendirildi.



Afet bölgesine AFAD'dan 1 milyar 389 milyon 774 bin Türk lirası ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 250 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 639 milyon 774 bin Türk lirası acil durum ödeneği gönderildi.



YARDIM SEVKİYATI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilde 137 bin 929 AFAD Aile Yaşam Çadırı sevk edildi. AFAD Aile Yaşam Çadırlarından 92 bin 738 kurulumu tamamlandı. Bölgeye ayrıca, 1 milyon 225 bin 500 battaniye gönderildi.

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 95 mobil mutfak, 79 ikram aracı, 1 mobil aşevi, 4 mobil fırın, 39 sahra mutfak, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı bölgeye sevk edildi.

Afet bölgesinde 3 milyon 307 bin 982 sıcak yemek, 807 bin 662 çorba, 4.619.937 lt. su, 3 milyon 249 bin 536 ekmek, 2 milyon 694 bin 543 ikramlık malzeme, 395 bin 782 içecek dağıtımı yapıldı.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirildi. Bölgeye bin 502 personel ve 145 araç sevk edildi.