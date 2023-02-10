102 saat sonra hayata yeniden ‘merhaba’ dedi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
11 Ağustos 2021 tarihinde sel afeti yaşayan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için gönüllü oldu. Çatalzeytin Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binada yapılan çalışmada sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki farklı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Çatalzeytin Belediyesi ekibinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!