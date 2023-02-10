102 saat sonra hayata yeniden ‘merhaba’ dedi

11 Ağustos 2021 tarihinde sel afeti yaşayan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için gönüllü oldu. Çatalzeytin Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binada yapılan çalışmada sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.