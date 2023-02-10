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Giriş Tarihi: 10.2.2023 13:30

102 saat sonra hayata yeniden ‘merhaba’ dedi

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
102 saat sonra hayata yeniden ‘merhaba’ dedi

Kastamonu’dan Adıyaman Besni’ye giden arama ve kurtarma ekibi 102 saat sonra 30 yaşındaki kadını enkaz altından sağ olarak çıkardı. Genç kadın bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde sel afeti yaşayan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde deprem bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak için gönüllü oldu. Çatalzeytin Belediyesi arama ve kurtarma ekipleri tarafından Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir binada yapılan çalışmada sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 102 saat sonra enkaz altından 30 yaşındaki bir kadın sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan kadın enkazdan çıkartılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki farklı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Çatalzeytin Belediyesi ekibinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!

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102 saat sonra hayata yeniden ‘merhaba’ dedi
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