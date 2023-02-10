Adana depremin ‘tedavi üssü’ oldu

DEPREMDEN HİÇBİR HASAR ALMADI

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Özellikle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sahip olduğu sismik izolatör teknolojisi ile depremden hiçbir hasar almamış ve yüksek nitelikli yatak kapasitesi ile medikal teknolojisi ile bölgede depremden zarar gören afetzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti noktasında bir üs haline gelmiştir."

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