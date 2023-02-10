Adana depremin ‘tedavi üssü’ oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremler sonrasında enkazdan çıkartılan yaralılar, tedavi için helikopterlerle Adana'ya sevk edildi. Adana'da 33 hastanede yaklaşık 30 bin sağlık çalışanı, depremzedeler için adeta seferber oldu.
'HAVA KÖPRÜSÜ' OLUŞTURULDU
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Depremin yaşandığı ilk andan beri görev yerlerine koşan, yüreği insan sevgisiyle dolu, alanında eğitimli ve tecrübeli yaklaşık 30 bin kişilik sağlık ordumuz, uluslararası standartlarda kamu, üniversite ve özel sektöre ait toplam 33 hastanemiz, gelişmiş medikal teknolojimiz ve tüm kurumlarımızın desteğiyle afet bölgesinden şehrimize oluşturulan hava köprüsü ile gelen depremzedelere hizmet ediyoruz" denildi.
24 SAAT ARALIKSIZ SAĞLIK HİZMETİ
Açıklamada; "Sahip olduğumuz uluslararası standartlardaki modern mimari ile inşa edilen ve gelişmiş medikal teknolojilere sahip hastanelerimiz, depremde hiçbir hasar almamış ve tüm sağlık tesislerimiz tam kapasiteyle hizmetine 24 saat esasıyla aralıksız devam ediyor. Hastalarımız, hastanelerimizde bizim güvencemiz altındadır. Oluşturduğumuz çağrı merkezimiz ile tedavi gören hastalarımızla yakınlarını irtibatlandırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
DEPREMDEN HİÇBİR HASAR ALMADI
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Özellikle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sahip olduğu sismik izolatör teknolojisi ile depremden hiçbir hasar almamış ve yüksek nitelikli yatak kapasitesi ile medikal teknolojisi ile bölgede depremden zarar gören afetzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti noktasında bir üs haline gelmiştir."Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...