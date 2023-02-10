Adana’da Cuma namazı fuar alanında kılındı

Adana Müftülüğüne bağlı tüm camilerde ve Çukurova Ramazanoğlu Camiinde depremden sonra kılınan ilk Cuma namazında hutbede depremle ilgili bilgi verildi. Kuran-ı Kerim okundu.
Daha sonra eller semaya açılarak, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Hutbede İl Müftülüğünün sosyal medya hesaplarından canlı verildi.
Çukurova'da bazı Camilerin ve minarelerin hasarlı olduğu için TÜYAP Fuar Alanı'nda da cuma namazı kılındı. Camide yer olmadığı için vatandaşlar namazını dışarıda kıldı.Kahramanmaraş depremi sonrası inanılmaz tablo: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!