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Giriş Tarihi: 10.2.2023 16:18

Adana’da Cuma namazı fuar alanında kılındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da Cuma namazı fuar alanında kılındı

Adana Çukurova Ramazanoğlu Camii'nde cuma namazında depremzedeler için hutbede "Gün, Milletçe Kenetlenme Günüdür" konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Adana Müftülüğüne bağlı tüm camilerde ve Çukurova Ramazanoğlu Camiinde depremden sonra kılınan ilk Cuma namazında hutbede depremle ilgili bilgi verildi. Kuran-ı Kerim okundu.

Daha sonra eller semaya açılarak, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Hutbede İl Müftülüğünün sosyal medya hesaplarından canlı verildi.

Çukurova'da bazı Camilerin ve minarelerin hasarlı olduğu için TÜYAP Fuar Alanı'nda da cuma namazı kılındı. Camide yer olmadığı için vatandaşlar namazını dışarıda kıldı.

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Adana’da Cuma namazı fuar alanında kılındı
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