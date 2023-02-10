Adana’da Cuma namazı fuar alanında kılındı

Çukurova'da bazı Camilerin ve minarelerin hasarlı olduğu için TÜYAP Fuar Alanı'nda da cuma namazı kılındı. Camide yer olmadığı için vatandaşlar namazını dışarıda kıldı.

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