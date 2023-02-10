AK Parti İstanbul ve ilçe belediyelerinin deprem bölgelerine yardımları sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 1539 insani yardım tırı, 823 iş makinesi ve teknik teçhizat, 2 bin 907 arama kurtarma ve destek personeli gönderdiklerini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için AK Parti İstanbul Teşkilatı ve ilçe belediyelerinin tüm imkanlarıyla seferber olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, İstanbulluların yardım için olağanüstü destek verdiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Depremin ilk saatlerinden beri bütün İstanbullular olarak teyakkuz halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her bir İstanbullu kardeşim, bulunduğu durum neye imkan veriyorsa onu yaparak devletimize destek, milletimizle tek yürek olmanın telaşı içerisindedir. Hangi renkten, hangi siyasi görüşten ve hangi dünya görüşünden olursa olsun onlarca belediye, onlarca sivil toplum örgütü ve sayısı yüzbinleri bulan gönüllü kardeşimiz ile İstanbul, deprem bölgesi için, Türkiye için tek yürek olmayı başardı."

Kabaktepe, bölgede ihtiyaç duyulan malzemelere göre yardımların hazırlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Başta belediyelerimiz olmak üzere bu ana değin, içerisinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın öncelikli ihtiyaçlarını barındıran 1539 insani yardım tırı enkaz altında kalan vatandaşlarımızı bir an önce kurtarmak adına 823 adet iş makinesi ve teknik teçhizat, 2 bin 907 arama kurtarma ve destek personeli gönderdik. Bölgemize yardımlarımız devam ediyor. Bu rakamlar her geçen gün her geçen saat her geçen dakika artıyor. Devletimiz bu süreci atlatacak güçte, milletimiz gerekli gayreti gösterecek bilinçtedir."