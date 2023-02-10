Anne ile 3 yaşındaki kızı enkaz altında birbirlerine sarılmış halde canlı bulundu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
Asrın felaketinde Ahmet Karacabey Caddesi üzerinde bulunan bir enkazdan ses alan kurtarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası anne ile kızına ulaştı.
O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Enkazdan kurtarılan küçük çocuğun ilk isteği ise su oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Devlet vatandaşını yalnız bırakmadı: İşte deprem bölgelerinde son durum...