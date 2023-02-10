Anne ile 3 yaşındaki kızı enkaz altında birbirlerine sarılmış halde canlı bulundu

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Enkazdan kurtarılan küçük çocuğun ilk isteği ise su oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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