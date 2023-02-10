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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:24

Anne ile 3 yaşındaki kızı enkaz altında birbirlerine sarılmış halde canlı bulundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Anne ile 3 yaşındaki kızı enkaz altında birbirlerine sarılmış halde canlı bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan 3 yaşındaki kız çocuğu ile annesi kurtarma ekipleri tarafından birbirlerine sarılmış vaziyette bulunarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan küçük çocuğun ilk isteği ise su oldu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Asrın felaketinde Ahmet Karacabey Caddesi üzerinde bulunan bir enkazdan ses alan kurtarma ekipleri saatler süren çalışma sonrası anne ile kızına ulaştı.

Beton blokları arasında oluşan boşlukta birbirlerine sarılmış vaziyette bulunan anne ile kızını kurtarma ekipleri enkazdan çıkardı. Depremden 38 saat sonra enkazdan anne ile kızının sağ çıkarılması kurtarma ekiplerini sevince boğdu.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Enkazdan kurtarılan küçük çocuğun ilk isteği ise su oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anne ile 3 yaşındaki kızı enkaz altında birbirlerine sarılmış halde canlı bulundu
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