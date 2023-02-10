Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu projesi

Gaziantep'teki çalışmaları koordine eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in de aralarında olduğu 10 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesinin başlatılarak hızla bitirilip afetzedelere teslim edileceğini söyledi.

AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Kurum, "Depremin etkilediği 10 ilimizde Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini inşallah TOKİ üzerinden başlatacağız. 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Depremle ilgili Gaziantep ili genelindeki güncel rakamları paylaşan Bakan Kurum. "Depremde 2 bin 529 canımızı yitirdik. 12 bin 468 yaralı kurtarılan kardeşimiz de hastanelerde tedavi görüyor. Gerek yaralı kardeşlerimizi gerekse ihtiyacı olduğunu gördüğümüz aileleri ziyaret ediyor ve onlarla birebir ilgileniyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum, tüm milletimiz nasıl ki vefat edenlerin acılarına ortak oluyorsa, vefat eden kardeşlerimizin aileleri de bize emanettir. Onların emanetlerine 85 milyonluk Türkiye ailesi olarak sahip çıkacağız" diye konuştu.

Depremin hemen ardından Gaziantep ve ilçelerinde bin 324 binada arama kurtarma çalışması başlatıldığını, halen 108 binada çalışmaların devam ettiğini bildirin Bakan Kurum, "Çalışmaları son ana kadar devam edeceğiz. 90'ınca saatte, 100'üncü saatte kurtardıklarımız oldu. Berat ve Yiğit adlı yavrularımız sağ olarak kurtardık. Son ana kadar Gaziantep'te arama kurtarmaya devam edeceğiz. İnsanı ihtiyaçların takip ediyoruz, bunları en kısa sürede giderecek adımları atıyoruz. Jandarmamız, askerimiz, polisimiz karadan olduğu gibi havadan da bu ihtiyaçları gideriyor. 5 helikopterimiz Gaziantep'te ulaşılamayan yerlere havadan acil ihtiyaçları iletiyor. Sahra çadırlarımızı kurduk. Geçici barınmayı sağlayacak. 15 bin 350 çadırın kurulması tamamlandı. Toplamda 25 bin çadırın kurulması süreci devam ediyor. 15 bin konteynerin kurulmasına da başlandı. Şu ana kadar 500 konteyner kuruldu. Depremi yaşamayan buradaki vatandaşların acısını, yaşadıklarını bilemez, bu nedenle evleri yıkılan veya kullanılamayacak olan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde barınması için de Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut projesini başlatacağız" dedi.

HASAR TESPİTİ BİTMEYEN BİNALARA GİRMEYİN

Binalarla ilgili tespit süreci devam ederken, vatandaşları geçici barınma alanlarında, sosyal tesisleri, taziye evlerinde barındırdıklarını söyleyen Kurum, "Bu kapsamda 130 bin vatandaşı bu alanlarda misafir ediyoruz Bu süreç tamamlana kadar onların yanında olacağız. İller Bankası koordinasyonunda merkez ve ilçelerde su ve elektrik vermeye başlandı. Belde ve köylerimize de kısmı çözümler ürettik. İnşallah kalıcı süreci de enerjinin verilmesiyle takip ediyoruz.

İletişim anlamında sorunlar yaşıyorduk. 31 baz istasyonumuzu tüm bölgeye dağıttık. Şu an internet erişimi dahil tüm süreci b istasyonlar yapıyor. Diğer taraftan enkaz kaldırma çalışmalarına da devam ediyoruz. 4 bin 720 uzmanımızla 10 şehirde hasar tespitine devam ediyoruz. Şu ana kadar ülke genelinde 12141 bina ve 66058 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Gaziantep'te ise 475 bina ve 12 bin 523 bağımsız bölüm yıkılmış veya ağır hasarlı durumda. Ekiplerimiz tarafından yapılan hasar tespitlerinin bitmesine müteakip vatandaşlarımız e-devlet üzerinden evinin hasar durumunu görebilecek. Bu tespitler yapılmadan binalara girilmemesi çok önemli. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girilemez, az hasarlı ve sağlam binalara da tespit sürecinin ardından girilmesi mümkün olacak. Hasar tespit ve acil ihtiyaç talepleri için iletişim ofisleri kurduk. Vatandaşlarımız buralara giderek hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir" bilgisini paylaştı.

CUMHURİYET TARİHİN EN BÜYÜK AFET KONUT PROJESİ

Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle, bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde gören Başkan Erdoğan'ın verdiği talimatla Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini hayata geçireceklerini bildiren Bakan Kurum, "Projeyi TOKİ üzerinden yapacağız. Nasıl ki bundan önceki afetlerde binaları hızla bitirip ihtiyaç sahiplerine tespit ettiysek bunda da öyle yapacağız. Bünyemizdeki 30 bin mühendis ve işçimizi, arama kurtarma faaliyetine katılan firmalarımızı araç ve ekipleriyle birlikte 10 ile yönlendirdik. Bunlar çalışmalara devam ediyor. Yeni afet konutlarının kurulumu için de gerek zemin etütleri gerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.

VATANDAŞA TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda afetzede ve onlara yardım eden vatandaşlara teşekkür eden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın kurtarılması için yemek arası bile vermeden çalışmaya devam eden tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten insanüstü bir mücadele veriyorlar. En büyük teşekkürü de vatandaşımıza ediyorum. Kendi acılarını bir yana bırakarak komşularına yardım ediyorlar. 'Bu acıların üstesinden geliriz, milletimiz ve devletimiz var olsun' diyen vatandaşlarımızla birlikte bu süreci yeni ilçelerin inşa edilmesini sağlayacağız. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız. Daha önceki afetlerde nasıl ki hızla konutları bitirip teslim ettiysek, nasıl konteynerleri hızla kurtarmaya başladıysa bunları da öyle bitirip kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.