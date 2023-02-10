Deprem yardımlarını istismar eden dolandırıcı yakalandı

Sosyal medya üzerinden "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" paylaşımları yapan ve "AHBAP" isimli yardım kuruluşunu taklit ederek dolandırıcılık yapan M.C., İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.C.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Kahramanmaraş’a gönderilen eşyalar pes dedirtti! Dantelli çamaşır bile var!

ABD'li deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı: 'Olağan dışı' Zemin hala ilk kırılmaya tepki veriyor...