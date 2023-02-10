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Giriş Tarihi: 10.2.2023 15:29

Deprem yardımlarını istismar eden dolandırıcı yakalandı

Emir SOMER Emir SOMER
Deprem yardımlarını istismar eden dolandırıcı yakalandı

Deprem yardımlarını istismar ederek dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı.

Sosyal medya üzerinden "Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz" paylaşımları yapan ve "AHBAP" isimli yardım kuruluşunu taklit ederek dolandırıcılık yapan M.C., İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.C.'nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

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Deprem yardımlarını istismar eden dolandırıcı yakalandı
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