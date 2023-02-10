Depremden etkilenen hayvanlar için sahra çadırı kuruldu

SAHRA ÇADIRI KURULDU: KEDİ-KÖPEK DE VAR GÜVERCİN DE

Çeşitli illerden sahiplerine ulaşılamayan kedi ve köpekler için hayvanseverler seferber olurken, HAYTAP tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan sahra çadırında veteriner hekim ve gönüllüler çalışıyor. Çadırdaki görevliler, depremden zarar gören ve kendilerine ulaştırılan hayvanları tedavi ediyor. Sahra çadırında tedavi altında olanlar arasında kedi-köpekler de kuşlar da güvercinler de var. HAYTAP, çalışmalarla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Haytap Sahra Çadırı'na getirilen canların tedavileri devam ediyor. Sahipleri vefat eden ve kayıp olan tasmalı bir sürü can var. Lütfen bulduğunuz canları Haytap Sahra Çadırına yönlendirin tüm tedavileri ücretsiz yapılıyor. Adresimiz Sümerler, 12. Sok. No:3, 31160 Antakya/Hatay Defne Dostluk Çay Bahçesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.