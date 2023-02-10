Depremden etkilenen hayvanlar için sahra çadırı kuruldu

120 yılın en büyük afeti olan, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7-7,6 depremlerinin ardından vatandaşların kurtarılması için devlet ve STK'lar seferber oldu, arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine gönderildi. Deprem sonrası depremden zarar gören hayvanlar da unutulmadı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) enkaz altında kalan, depremden sonra kaybolan, AFAD ve arama kurtarma ekipleri ya da vatandaşlar tarafından kurtarılan evcil hayvanlar için harekete geçti.
HAYVANLAR UNUTULMADI!
HAYTAP depremin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada harekete geçtiğini şöyle duyurdu: "İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Bitlis, Zonguldak ve Iğdır üzerinden yedi ayrı aracımız malzemelerle, ilaçlarla, mamalarla, çadır vb ekipmanlarla bu gece (6 Şubat) yola çıktı. Manavgat ve Marmaris'teki yangınlarda ki gibi bizleri bekleyen hiç tanımadığımız canlara doğru yola koyulduk. Gücümüz yettiği kadarını kurtaracağız dokunmaya çalışacağız."
SAHRA ÇADIRI KURULDU: KEDİ-KÖPEK DE VAR GÜVERCİN DE
Çeşitli illerden sahiplerine ulaşılamayan kedi ve köpekler için hayvanseverler seferber olurken, HAYTAP tarafından Hatay'ın Antakya ilçesinde kurulan sahra çadırında veteriner hekim ve gönüllüler çalışıyor. Çadırdaki görevliler, depremden zarar gören ve kendilerine ulaştırılan hayvanları tedavi ediyor. Sahra çadırında tedavi altında olanlar arasında kedi-köpekler de kuşlar da güvercinler de var. HAYTAP, çalışmalarla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Haytap Sahra Çadırı'na getirilen canların tedavileri devam ediyor. Sahipleri vefat eden ve kayıp olan tasmalı bir sürü can var. Lütfen bulduğunuz canları Haytap Sahra Çadırına yönlendirin tüm tedavileri ücretsiz yapılıyor. Adresimiz Sümerler, 12. Sok. No:3, 31160 Antakya/Hatay Defne Dostluk Çay Bahçesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.
"İHBARLARI BİZE BİLDİRİN!"
HAYTAP ayrıca enkazdan kurtarılan bir kedinin videosunu sosyal medyadan paylaşarak "Enkazdan çıkarılan bir canımız daha... Lütfen enkazda bulunan canları Haytap Sahra Çadırımıza getirin / teyitli ihbarlarınızı bize bildirin" uyarısında da bulundu.
"ÇOK KORKMUŞ, ÇOK ÜŞÜMÜŞ VE TİTRİYOR. SAHİBİNİ ARIYORUZ"
Federasyon iki tane kurtarılan köpeğin tedavi sürecini gösteren videoları sosyal medya hesabından paylaşarak "AFAD ekipleri tarafından çadırımıza getirildi... Çok korkmuş, çok üşümüş ve titriyor. Sahibini arıyoruz. Çadır önünde bekliyor" ifadelerini kullandı.
"ÜCRETSİZ DESTEK VERİYORUZ"
Bir diğer köpeğin tedavi görüntülerini sosyal medyadan paylaşan federasyon, "Hataybakımevi çıkarılan canımız. Ulaşabildiğimiz tüm canlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sahra çadırımızdaki sahipsiz canlar tedavileri ardından Bursa'da misafir edildikten sonra sahiplendirilecek. Nakil aracı bulmak zor. Yardıma ihtiyacı olan hayvanları getirin ücretsiz destek veriyoruz" dedi. Tedavisi tamamlanan hayvanlar sahiplerine teslim edilirken sahipleri bulunamayanlar ise Bursa'da HAYTAP'ın bünyesinde bulunan çiftliğe götürülüyor. Ayrıca federasyon deprem bölgesindeki ihtiyaçlarla ilgili sosyal medyadan bilgilendirmeler yapıp destek beklediklerini de açıkladı.