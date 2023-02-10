Depremden son anda kurtulan Güler teyze: “Allah devlete zeval vermesin”

Türkiye depremlerle sarsılan şehirlerine ağlarken, yıkımın üs bölgesi olan Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında 3 gün geride kaldı. Depremin yıktığı binalardan son anda kurtulanlar, kendileri kurtulup ailesi enkaz altında kalanlar ve daha niceleri Kahramanmaraş On İki Şubat Stadyumunda AFAD tarafından kurulan Çadır Kent'e yerleştirildi. Her türlü imkanın sunulduğu Çadır Kent'te kalan Güler Yolay (65), yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

Depremin başlamasıyla uykusundan uyandığını söyleyen Güler Yolay, "Bir anlık korkuyla şok geçirdik. Ev sallanır sallanmaz çocukları uyarıp sokağa çıktık. Sokağa çıktıktan sonra mahalleliye bağırarak onları uyandırmaya çalıştık. Bir anda yağmur bastırdı, çok soğuktu. Etrafta ne elektrik ne de su vardı. Evimiz yıkılmadı ama çok fazla hasar aldı. Canımız yandı, içimiz yandı. Hatıralarımız, Maraşımız yok oldu" diye konuştu.

"ALLAH DEVLETE ZEVAL VERMESİN, YOKLUKLARINI GÖSTERMESİN"

Askerinden polisine, arama kurtarma ekiplerinden sağlık çalışanlarına kadar enkazlarda görev alan herkese teşekkür eden Yolay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti sonrasında, "Önce Allah'ım, sonra Cumhurbaşkanımız ve bakanımız, sonra askerlerimiz ile polislerimiz, milletimize yokluk vermesin rabbim. Eşimizi dostumuzu esirgesin rabbim. Cumhurbaşkanımızın yardımlarını bekliyoruz. Allah devlete zeval vermesin, yokluklarını göstermesin" ifadelerini kullandı.

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