Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Elbistan -15 derecede yaralarını sarmaya devam etti
Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:49

Elbistan -15 derecede yaralarını sarmaya devam etti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Elbistan -15 derecede yaralarını sarmaya devam etti

Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 7,6 şiddetindeki depremin yaraları dondurucu soğuğa rağmen sarılıyor. Termometrelerin -15 dereceyi gösterdiği Elbistan'da sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan'da meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremle felaketi yaşayan bölgede zorlu hava koşulları kendini gösteriyor. Yüzlerce evin enkaza döndüğü Elbistan ilçesinde ekipler -15 dereceye Suare rağmen çalışmalarını sürdürdü. Fatih ilkokulu'nda oluşturulan koordinasyon merkezi etrafında ise gazlı sobalar yakılarak kurtarma ekipleri ve vatandaşlar ısındı.

Depremde sahipsiz kalan bir köpek ise deprem koordinasyon merkezine sığındı. Kurtarma ekipleri tarafından karnı doyurulan köpeğin üzerine battaniye konuldu.

ELBİSTAN'A YARDIM YAĞIYOR

Depremin vurduğu Elbistan'a Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağıyor. İlçe girişinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda yardım araçları kuyruk oluşturmuş durumda. AFAD depolarının dolması nedeniyle tırlar ihtiyaç bölgelerine direkt olarak sevk ediliyor.

Yardımları köylere ve enkazdan etkilenen ilçe merkezindeki noktalarda dağıtan tırlar yoğunluk oluşmaması için hızla bölgeden ayrılıyor. Çok sayıda tır kamyon getirdikleri yardımları bırakabilmek için bekliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elbistan -15 derecede yaralarını sarmaya devam etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA