Elbistan -15 derecede yaralarını sarmaya devam etti

Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan'da meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremle felaketi yaşayan bölgede zorlu hava koşulları kendini gösteriyor. Yüzlerce evin enkaza döndüğü Elbistan ilçesinde ekipler -15 dereceye Suare rağmen çalışmalarını sürdürdü. Fatih ilkokulu'nda oluşturulan koordinasyon merkezi etrafında ise gazlı sobalar yakılarak kurtarma ekipleri ve vatandaşlar ısındı.
Depremde sahipsiz kalan bir köpek ise deprem koordinasyon merkezine sığındı. Kurtarma ekipleri tarafından karnı doyurulan köpeğin üzerine battaniye konuldu.