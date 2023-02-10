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Giriş Tarihi: 10.2.2023 16:30

Enkaz altındaki canlar için eller semaya açıldı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Enkaz altındaki canlar için eller semaya açıldı

Hatay’da yaşanan deprem faciasının ardından ilk Cuma namazı camilerin hasar alması yüzünden Antakya Millet bahçesinde kılındı. Namaz öncesi Yasin-i Şerif okundu. Cuma namazından sonra ise eller semaya açılarak enkaz altında kalan canlar için Allah’tan yardım dilendi.

Hatay'da yaşanan felaketin ardından ilk cumada eller semaya açıldı ve Allah'tan yardım dilendi. Namaz sonrası enkaz altında kalan canlar için gözyaşları içinde dua edildi.

Duada şu ifadeler kullanıldı: Göçük altındaki kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Onların kurtarılmasına vesile olan kardeşlerimizin işlerini kolay eyle.

Şu an hemen yanımızdaki binanın altında yavrumuz evladımızı kurtarılmak üzere. Nusret'ini yardımını diliyoruz yardım eyle Allah'ım.

Allah'ım camilerimiz yıkıldı. Bugün burada Cuma namazını eda ettik kabul eyle Allah'ım. Bizleri sevdiklerinden ve sevindirdiklerinden eyle Allah'ım.

Bu bela ve musibet bizleri birbirimize yaklaştırsın birleştirsin kaynaştırsın Ya Rab.

Kalplerimiz birleşsin. Evlerimiz yıkıldı ama iman binamızı yapmayı nasip eyle Allah'ım.

İman binamızı yılma Ya Rab. Cennette evlerimizin yapılmasını nasip eyle Allah'ım.

Yardım için gelen kardeşlerimizi razı olduklarından eyle.

Fotoğraflar: Ertuğrul Yan

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Enkaz altındaki canlar için eller semaya açıldı
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