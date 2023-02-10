Enkaz altındaki canlar için eller semaya açıldı

Hatay'da yaşanan felaketin ardından ilk cumada eller semaya açıldı ve Allah'tan yardım dilendi. Namaz sonrası enkaz altında kalan canlar için gözyaşları içinde dua edildi.
Duada şu ifadeler kullanıldı: Göçük altındaki kardeşlerimize yardım eyle Ya Rabbi. Onların kurtarılmasına vesile olan kardeşlerimizin işlerini kolay eyle.
Allah'ım camilerimiz yıkıldı. Bugün burada Cuma namazını eda ettik kabul eyle Allah'ım. Bizleri sevdiklerinden ve sevindirdiklerinden eyle Allah'ım.
Bu bela ve musibet bizleri birbirimize yaklaştırsın birleştirsin kaynaştırsın Ya Rab.
Kalplerimiz birleşsin. Evlerimiz yıkıldı ama iman binamızı yapmayı nasip eyle Allah'ım.
İman binamızı yılma Ya Rab. Cennette evlerimizin yapılmasını nasip eyle Allah'ım.
Yardım için gelen kardeşlerimizi razı olduklarından eyle.
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