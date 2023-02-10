Ganalı David: Kardeşlik bu sevgi bu

Tüm gün koli taşımaya, paketlemeye ve ayrıştırmaya yardımcı olan David, "Ben David Gana'lıyım. Kocaeli'nde yaşıyorum ve Kocaeli Üniversitesinde elektronik haberleşme bölümünde okuyorum. Ben deprem görüntülerini gördüm. Enkaz altında kalanları gördüm. Çok acı yakın dostlarım gibi hissttim. Onun için bende lojistik merkezine geldim. Herkese yardımcı oluyorum. Ben gibi bir çok insan var. Soğuk, kar ne olursa olsun insanlar yardım ediyor. Kardeşlik bu sevgi bu" dedi.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!