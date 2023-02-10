Ganalı David: Kardeşlik bu sevgi bu

Deprem bölgesine yardım için, tüm ülke tek yürek oldu. Herkes elinden gelen ne varsa yapmaya ve bir şekilde depremzedelere yardımda bulunmaya uğraşıyor. Kocaeli'nde de bu kapsamda kurulan lojistik merkezleri tüm gün gelen yardımları toplayarak, ayrıştırdıktan sonra yardım tırlarına yüklüyor. Bu merkezlerde ise en çok dikkat çeken 7 'den 70'e tüm gün gönüllü olarak çalışanlar.
KARDEŞLİK VE SEVGİ BU
Kocaeli'nde yaşayan ve Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören Ganalı David'de ekranlarda görmüş olduğu manzaralara daha fazla kayıtsız kalamayan ve yardım etmek için soluğu lojistik merkezinde alanlardan oldu.
Tüm gün koli taşımaya, paketlemeye ve ayrıştırmaya yardımcı olan David, "Ben David Gana'lıyım. Kocaeli'nde yaşıyorum ve Kocaeli Üniversitesinde elektronik haberleşme bölümünde okuyorum. Ben deprem görüntülerini gördüm. Enkaz altında kalanları gördüm. Çok acı yakın dostlarım gibi hissttim. Onun için bende lojistik merkezine geldim. Herkese yardımcı oluyorum. Ben gibi bir çok insan var. Soğuk, kar ne olursa olsun insanlar yardım ediyor. Kardeşlik bu sevgi bu" dedi.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!