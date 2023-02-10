İnşaat işçileri gönüllü kurtarıcı oldu

"EKİPMANLARI ÇOK İYİ TANIYORUZ"

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan inşaat işçileri Samet Yıldırak, Serdar Tan, Ahmet Özdemir, Serkan Yıldırak, Recep Şahin, Furkan Çakır ve Halis Yıldırak depremde yerle bir olan apartmanların enkazlarına giderek kurtarma ekiplerine gönüllü olarak yardım ettiler. Kimi demirci, kimi duvarcı ustası olan gönüllü inşaat işçileri canla başla çalışarak enkazda kalan vatandaşları profesyonel kurtarma ekipleriyle birlikte çıkarttılar. Ekibin sorumlusu Halis Yıldırak, "İnşaatlarda çalıştığımız için tüm ekipmanları çok iyi kullanıyoruz. Diğer kurtarma ekiplerine bu konuda yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte sanki kendi annemiz, kardeşimiz, yakınımız enkaz altındaymış gibi çalışıyoruz. Sağ salim çıkarttığımız zaman dünyanın en mutlu insanları oluyoruz" dedi.

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