İnşaat işçileri gönüllü kurtarıcı oldu

Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen deprem sonrası yıkılan binalar binlerce vatandaşa mezar oldu. Doğal afet üzerinden 96 saat geçmesine rağmen enkaz altından bir kişiyi bile canlı şekilde kurtarmak için çalışmalar gece gündüz demeden son sürat devam ediyor.
Bir tarafta işin profesyonelleri çalışırken diğer taraftan da gönüllüler can havliyle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Asıl meslekleri inşaat işçisi olan ve kendi alanlarında uzman olan 7 akraba Adana'daki göçüklerde gönüllü olarak ellerine aldıkları kazma küreklerle çalışıyor. İnşaat işçileri, "Enkaz altındakiler kendi annemizmiş gibi enkazı kazıyoruz" dedi.
"EKİPMANLARI ÇOK İYİ TANIYORUZ"
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan inşaat işçileri Samet Yıldırak, Serdar Tan, Ahmet Özdemir, Serkan Yıldırak, Recep Şahin, Furkan Çakır ve Halis Yıldırak depremde yerle bir olan apartmanların enkazlarına giderek kurtarma ekiplerine gönüllü olarak yardım ettiler. Kimi demirci, kimi duvarcı ustası olan gönüllü inşaat işçileri canla başla çalışarak enkazda kalan vatandaşları profesyonel kurtarma ekipleriyle birlikte çıkarttılar. Ekibin sorumlusu Halis Yıldırak, "İnşaatlarda çalıştığımız için tüm ekipmanları çok iyi kullanıyoruz. Diğer kurtarma ekiplerine bu konuda yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte sanki kendi annemiz, kardeşimiz, yakınımız enkaz altındaymış gibi çalışıyoruz. Sağ salim çıkarttığımız zaman dünyanın en mutlu insanları oluyoruz" dedi.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı!