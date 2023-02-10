Kahramanmaraş’tan güzel haber: Uzman çavuş 104 saat sonra sağ kurtarıldı

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Önce saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesinde büyüklüğü 7,7 olan bir deprem meydana geldi. Ardından saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen yeni bir deprem meydana geldi.

Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'ın içinde olduğu 10 ili ve 13,5 milyonluk bir nüfusu etkiledi. Büyük Marmara Depremi'nden 23 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, 1939 Erzincan Depremi'nden sonraki ülkemizin yaşadığı en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi'yle hayata tutundu | Video

104 SATLİK MUCİZE

UMKE, AFAD ve Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi Hazal apartmanın enkazında ses gelmesi yoğunlaştı. Ekipler, yıkıntı altında bulunan Şırnak'ta görevli 47 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Fırat ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Fırat, 104 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

ENKAZ ALTINDA DUA

Uzman Çavuş Osman Fırat, enkaz altından çıkarılma çalışmalarında yüksek sesle Amenerrasulü duasını okudu. Amenerrasulü Duası, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin son iki ayetidir. Duanın Türkçesi ise; "Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayırım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır" dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et"

Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket

Kahramanmaraş depremindeki fay kırığı gözle görüldü: Kilometrelerce uzanıyor...

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucizelere şahit oluyoruz! Ne olur elimi bırakmayın!