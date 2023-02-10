Kurtaran mesajlaşma... ‘Baba’ diye mesaj attı 50’inci arayışta ‘beni kurtarın’ dedi

Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları için Erzurum'dan gelen 32 yaşındaki arama kurtarma görevlisi Rahman Türkmen, Malatya Özpolatlar Apartmanı'nda yapılan çalışmalarda 9 kişiyi sağ çıkardı. SABAH'a konuşan Rahman Türkmen, "Ekip olarak Erzurum'dan yola çıktık. Yol çok kötüydü. Büyük bir zorlukla şehre girebildik. Tabi biz yolda koordinasyonumuzu yapmıştık. Gidince hemen işe koyulduk. Bir sitenin içine bulunan tek apartman yıkılmış ve birçok yaralı olduğu bilgisini aldık. Hemen çalışmalarımıza başladık. Hava çok soğuktu ama içeride yaşayanların olduğuna ikna olunca soğuğu hissetmedik" dedi.

KURTARAN MESAJLAŞMA

Canla başla mücadele ettiklerini söyleyen Rahman Türkmen, "Şükür ki 3 çocuk 4 yetişkin 2 de yaşlı olmak üzere toplam 9 kişiyi Özpolatlar Apartmanı enkazından saatler sonra sağ olarak kurtarabildik. Daha sonra ikinci depremin ardından 10 saat geçtikten sonra bir kız babasına sadece 'baba' diye mesaj attı. Sonra o telefonu defalarca aradık. 50'inci arayışta açıp 'ben sizi duyuyorum' dedi. Bölgeyi hemen kazdık. Sağ olarak çıkardık. O anın mutluluğu hiçbir şeye benzemiyor. Normalde bir insan bu kadar süre çalışsa ayakta duramaz ama bu güzel haberler bize doping oluyor. Herkes ayakta kalabilecek kadar uyuyup enkaza gidiyor. Allah başımıza bir daha böyle felaket vermesin. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.