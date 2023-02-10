Meslek liselerinden deprem seferberliği... Fabrika gibi üretmeye başladılar

Bursa Yıldırım Yeşilyayla MTAL öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere kurulum yapılan diğer okulları dâhil deprem bölgesine gönderilmek üzere kağıt havlu, peçete, tuvalet kâğıdı üretimi aralıksız olarak devam ediyor.