Meslek liselerinden deprem seferberliği... Fabrika gibi üretmeye başladılar

Gazi Mesleki Eğitim Merkezi tarafından deprem bölgesindeki bazı ihtiyaçları karşılamak üzere erkek eşofman altı, kadın eşofman altı, battaniye, çocuk bere takımı, erkek bere takımı, şapka ve çocuk eşofman altı üretilerek Kahramanmaraş'a gönderildi.
HASTANE İHİTYAÇLARI KARŞILANIYOR
Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim-Üretim Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hastanelerde kullanılmak üzere nevresim takımı, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlüğü üretimi yapılarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderildi. Okulda üretime devam ediliyor.
Bursa Yıldırım Yeşilyayla MTAL öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere kurulum yapılan diğer okulları dâhil deprem bölgesine gönderilmek üzere kağıt havlu, peçete, tuvalet kâğıdı üretimi aralıksız olarak devam ediyor.
SICAK YEMEK ÇIKARIYORLAR
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının oluşturduğu seyyar mutfaklarla deprem bölgesinde günlük 230 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor.Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla! SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı!