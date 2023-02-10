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Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:41

Meslek liselerinden deprem seferberliği... Fabrika gibi üretmeye başladılar

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Meslek liselerinden deprem seferberliği... Fabrika gibi üretmeye başladılar

Meslek ve teknik ortaöğretim kurumları OHAL bölgesi ilan edilen ve depremden etkilenen 10 ilde vatandaşların yaşamış olduğu büyük yıkımın yaralarını sarmak için harekete geçti.

Gazi Mesleki Eğitim Merkezi tarafından deprem bölgesindeki bazı ihtiyaçları karşılamak üzere erkek eşofman altı, kadın eşofman altı, battaniye, çocuk bere takımı, erkek bere takımı, şapka ve çocuk eşofman altı üretilerek Kahramanmaraş'a gönderildi.

HASTANE İHİTYAÇLARI KARŞILANIYOR

Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim-Üretim Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hastanelerde kullanılmak üzere nevresim takımı, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlüğü üretimi yapılarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderildi. Okulda üretime devam ediliyor.

TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETİYORLAR

Bursa ve Gaziantep'te kurulan kağıt havlu tesisinden Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevkiyat yapıldı.

Bursa Yıldırım Yeşilyayla MTAL öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere kurulum yapılan diğer okulları dâhil deprem bölgesine gönderilmek üzere kağıt havlu, peçete, tuvalet kâğıdı üretimi aralıksız olarak devam ediyor.

SICAK YEMEK ÇIKARIYORLAR

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının oluşturduğu seyyar mutfaklarla deprem bölgesinde günlük 230 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor.

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Meslek liselerinden deprem seferberliği... Fabrika gibi üretmeye başladılar
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