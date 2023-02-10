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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:35

Namaz kılıp kurtarılmayı beklemiş

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Namaz kılıp kurtarılmayı beklemiş

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep'in İncilipınar mahallesinde çöken 6 katli Gölgeler apartmanından 94. saatte sağ çıkarılan 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut'un deprem anından itibaren umutla kurtarılmayı beklerken vakit namazlarını düzenli olarak kıldığı öğrenildi.

Depremin 94. saatinde AFAD, itfaiye kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla uzun süren dinlemenin ardından ulaşılan Korkut'un ekipleri doğru yönde kazı yapması için yönlendirdiği ve açılan koridordan çıktığı belirtildi.

Odada bulduğu yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışan Korkut'u kurtarılmasını bekleyen ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Adnan'a sarılarak mutluluk gözyaşları döken yakınları, çektirdikleri fotoğrafı "Çok şükür yarabbi, senden yücesi yok. 94 saat sonra enkazın altından sağ salim bize bağışladın" notuyla paylaştı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!

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Namaz kılıp kurtarılmayı beklemiş
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