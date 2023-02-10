Namaz kılıp kurtarılmayı beklemiş

Depremin 94. saatinde AFAD, itfaiye kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla uzun süren dinlemenin ardından ulaşılan Korkut'un ekipleri doğru yönde kazı yapması için yönlendirdiği ve açılan koridordan çıktığı belirtildi.

Odada bulduğu yiyeceklerle hayatta kalmaya çalışan Korkut'u kurtarılmasını bekleyen ve kaldırıldığı hastanede tedavi edilen Adnan'a sarılarak mutluluk gözyaşları döken yakınları, çektirdikleri fotoğrafı "Çok şükür yarabbi, senden yücesi yok. 94 saat sonra enkazın altından sağ salim bize bağışladın" notuyla paylaştı.

SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde inanılmaz kurtuluşlar! Ne olur elimi bırakmayın!