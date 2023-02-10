Sakarya ekibi bir gecede iki mucize yaşadı

Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, belediyeler ve gönüllülerle omuz omuza veren Sakarya'nın ekibi bir gecede 2 güzel mucizeye şahitlik etti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın merkezinde iki farklı enkazda ses alan ekipler, genç yaşta iki kişiyi saatler süren çalışmalar sonucunda kurtardı. Zelzelenin 88'inci saatinde 4 katlı binanın alt katına kadar inen ekipler Yunus Akgül isimli genci büyük mücadeleler sonucu canlı çıkarmayı başardı. Bu anlarda bölgede sevinç gözyaşları ve hüzünle karışık bir tebessüm oluştu. İkinci güzel haber ise 96'ıncı saatte geldi.