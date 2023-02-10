Sakarya ekibi bir gecede iki mucize yaşadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde hayatların kurtarılması için canla, başla çalışıyor. Büyükşehir İtfaiyesi ve Büyükşehir Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan toplamda 74 kişili uzman ekip, bazı enkazlarda 20 saate kadar süren çalışmalarda nefes bile almadan çaba gösteriyor.
Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, belediyeler ve gönüllülerle omuz omuza veren Sakarya'nın ekibi bir gecede 2 güzel mucizeye şahitlik etti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın merkezinde iki farklı enkazda ses alan ekipler, genç yaşta iki kişiyi saatler süren çalışmalar sonucunda kurtardı. Zelzelenin 88'inci saatinde 4 katlı binanın alt katına kadar inen ekipler Yunus Akgül isimli genci büyük mücadeleler sonucu canlı çıkarmayı başardı. Bu anlarda bölgede sevinç gözyaşları ve hüzünle karışık bir tebessüm oluştu. İkinci güzel haber ise 96'ıncı saatte geldi.
Ekipler, yine kent merkezindeki bir enkazdan 'Buradayım' diye seslenen Alper Saçma isimli 26 yaşındaki gence ulaşarak molozların arasından çıkarıp 'hayata' bağladı. Her iki gençte 112 ekiplerince tedavi altına alınmak üzere hastaneye sevk edilirken bu iki olay, bölgede canları pahasına enkaza giren tüm uzman ve gönüllü ekiplere motivasyon kaynağı oldu. Depremde 100'üncü saat geride bırakılırken binlerce kişi enkazda umutla ve gayretle çalışıyor.Deprem SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Aynı enkazdan 8. kişi çıkarıldı