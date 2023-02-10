Şanlıurfa’da depremzedeler için 2 bin 200 çadır kuruldu

AFAD tarafından Şanlıurfa'ya gönderilen çadırlar, Şanlıurfa Valiliği ve Kaymakamlıkların koordinasyonunda belirlenen alanlara getiriliyor. Çadırların kurulumları ise AFAD ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Şanlıurfa merkezde başta Şanlıurfa müzesi önünde olmak üzere parklarda okul bahçelerinde boş alanlarda 2 bin 200 çadır kuruldu çadır kurma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar Şanlıurfa'da bulunan cami, okul, pansiyon fuar alanı ve yurtlar taziye evleri kültür merkezleri düğün salonları ve AFAD'ın kurdukları çadırlarda barınıyor belediyeler ve yardım kuruluşları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Şanlıurfa'da meydana gelen depremde 304 kişinin hayatını kaybettiği 4 bin 663 kişinin de yaralandığını açıkladı. 19 binada yıkıldı.