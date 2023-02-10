Şarj aletini almaya gittiği dedesinin evinde depreme yakalandı

Diyarbakır'da yıkıcı etkisi olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardında yıkılan binalarda başlatılan arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazlarda bir yandan sağ çıkarılan yaralılar mucizelere tanıklık edilirken, bir yandan da dram ve yürek yakan hikâyeler çıkıyor. Yürek sızlatan ve 'Kadere bak' denilen bir deprem hikâyesi de Diyarbakır'da yaşandı. Merkez Kayapınar ilçesinde yer alan otogar civarında bir sitede yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Karadağlı, bir gün önce telefon unuttuğu cep telefonu şarj cihazını almak için Bağlar'da yaşayan dedesi Mehmet İpek'in akşam evine gitti. Bir süre dedesinin evinin bulunduğu Bağlar İskanevleri mahallesinde yer alan Güldane Apartmanı'ndaki evinde kalan Yusuf Karadağlı eve gitmek için dedesinden izin istedi.