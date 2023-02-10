Şarj aletini almaya gittiği dedesinin evinde depreme yakalandı

Diyarbakır'da yıkıcı etkisi olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardında yıkılan binalarda başlatılan arama-kurtarma çalışması devam ediyor. Enkazlarda bir yandan sağ çıkarılan yaralılar mucizelere tanıklık edilirken, bir yandan da dram ve yürek yakan hikâyeler çıkıyor. Yürek sızlatan ve 'Kadere bak' denilen bir deprem hikâyesi de Diyarbakır'da yaşandı. Merkez Kayapınar ilçesinde yer alan otogar civarında bir sitede yaşayan 20 yaşındaki Yusuf Karadağlı, bir gün önce telefon unuttuğu cep telefonu şarj cihazını almak için Bağlar'da yaşayan dedesi Mehmet İpek'in akşam evine gitti. Bir süre dedesinin evinin bulunduğu Bağlar İskanevleri mahallesinde yer alan Güldane Apartmanı'ndaki evinde kalan Yusuf Karadağlı eve gitmek için dedesinden izin istedi.
Ancak dede İpek, torununa saatin geç olduğunu ve geceyi burada geçirmesini istedi. Karadağlı'da annesini arayarak dedesinde kalacağını ve yarın geleceğini söyledi. Ancak saatler 04:17'yi gösterdiği sırada o korkunç deprem yaşandı. 7,7 şiddetindeki yaşattığı yıkıcı sarsıntıda, Karadağlı ve dedesi Mehmet İpek 8 katlı 16 daireden oluşan Güldane Apartmanı'nı da yıktı. Cep telefonu şarj aletini almaya gelen Yusuf Karadağlı ve dedesi Mehmet İpek yıkılan binanın enkazı altında kaldı. AFAD, İtfaiye, UMKE arama-kurtarma ekiplerinin saatler süren çalışmasının ardından dün dede ve torununun cesedine ulaşıldı. Cansız bedenleri çıkarılan dede ve torun otopsinin ardından Diyarbakır'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
YENİ EVLİ ÇİFT ENKAZDAN 20 SAAT SONRA SAĞ ÇIKTI
Bu arada, 28 yaşındaki Barış Doğan ve 23 yaşındaki Remziye Doğan yaklaşık 5 ay önce evlenerek Güldane Apartmanı'na taşındı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle yıkılan binanın enkazında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu, yeni evli çift 20 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılan Doğan çifti tedbir amacıyla yoğun bakım servisinde tedavi altıma alındı.SON DAKİKA: Deprem’de 90. saat mucizesi! 10 günlük Yağız bebek ve annesi herkesi ağlattı