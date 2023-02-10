Malatya’da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı. AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi. İsmi Yasemin olan kadının enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.
Yaralı kadın, alkışlar eşliğinde ambulansa götürülerek hastaneye kaldırıldı.SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize haberleri: Arzu Apartmanı'ndan 6 kişi kurtarıldı! Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!