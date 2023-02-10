Malatya’da 105 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Niyazi Mısri Camisi civarında yıkılan 5 katlı binanın enkazından sesler gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkaz altında bir kadına ulaştı. AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Çin'den gelen arama kurtarma ekipleri de destek verdi. İsmi Yasemin olan kadının enkazdan sağ olarak çıkarılması esnasında arama kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı.