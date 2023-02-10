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Giriş Tarihi: 10.2.2023 10:20

Yakın Doğu Oluşumundan 1 milyon nakdi destek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yakın Doğu Oluşumundan 1 milyon nakdi destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deprem yaraların sarılması için kenetlendi. Yakın Doğu Oluşumu başlattığı kan bağışı ve kışlık kıyafet yardımı kampanyasının yanı sıra asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar için 1 milyon liralık nakdi destekte bulunacağını açıkladı.

Yakın Doğu Oluşumu'nun başlattığı kan bağışı kampanyasında ilk bağışı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel yaptı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nde kan bağışında bulunmak için büyük bir yoğunluk oluşturdu. Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri kan bağışı almaya devam ediyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ana vatan Türkiye'mizde yaşanan depremlerin yarattığı sonuçları büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak, bu zor günlerde; kanımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla ana vatanımızın yanındayız" dedi.

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Yakın Doğu Oluşumundan 1 milyon nakdi destek
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