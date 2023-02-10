Yakın Doğu Oluşumundan 1 milyon nakdi destek

Yakın Doğu Oluşumu'nun başlattığı kan bağışı kampanyasında ilk bağışı Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel yaptı. Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nde kan bağışında bulunmak için büyük bir yoğunluk oluşturdu. Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri kan bağışı almaya devam ediyor.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ana vatan Türkiye'mizde yaşanan depremlerin yarattığı sonuçları büyük bir üzüntü ile takip ediyoruz. Kıbrıs Türkleri olarak, bu zor günlerde; kanımızla, canımızla, bütün imkanlarımızla ana vatanımızın yanındayız" dedi.