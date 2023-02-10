Yıkımın gölgesinde ilk ‘Cuma’

Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan Cuma namazında depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için dualar edildi. Cuma hutbesinin konusu da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan deprem oldu.

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