Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Yıkımın gölgesinde ilk ‘Cuma’
Giriş Tarihi: 10.2.2023 13:32 Son Güncelleme: 10.2.2023 13:40

Yıkımın gölgesinde ilk ‘Cuma’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yıkımın gölgesinde ilk ‘Cuma’

Asrın felaketinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta deprem sonrası ilk Cuma namazı kılındı. Kent meydanına konulan seccadelerde yüzlerce kişi aynı anda namaz kıldı. Cuma hutbesinin konusu ise yaşanan deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem sonrası ilk Cuma namazı kılındı.

Kent meydanında hazırlanan alana görevliler tarafından seccadeler serildi.

Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan Cuma namazında depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için dualar edildi. Cuma hutbesinin konusu da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan deprem oldu.

Deprem son dakika | Pazarcık'taki 7.7'lik deprem anının şoke eden videosu; İşte saniye saniye arzı çatırdatan felaket Son dakika: Yüzyılın felaketinde yaralar sarılıyor! Vefat ve yaralı sayısı güncellendi: İşte deprem bölgelerinde son durum...

ARKADAŞINA GÖNDER
Yıkımın gölgesinde ilk ‘Cuma’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA