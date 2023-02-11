115’nci saatte çifte mucize

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD, polis özel harekat ekipleri ve çeşitli derneklerin arama kurtarma ekipleri, Hilmi Kutlubay Caddesi'ndeki Zeynep Apartmanı'nın enkazında çalışma yaparken 114'üncü saatte 6 yaşındaki Kübra Kaya'ya ulaşıldı. Küçük çocuğun kurtarılmasından bir saat sonra ses gelmesi üzerine enkaz altında bulunan Kübra'nın hamile Zahide Kaya'ya ulaştı. Kaya, yapılan çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremin 115. saatinde kurtarılan Kaya'ya serum takılarak, oksijen desteği verildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İslahiye ilçesinde de depremden 115 saat sonra Abdullah Keskin ve engelli oğlu Ahmet Keskin enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak Jandarma Genel Komutanlığına ait Helikopter ile doktor nezaretinde alınarak Gaziantep Üniversitesi Hastanesine ulaştırıldı.

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