6 aylık hamile Cansu öğretmenden acı haber geldi

6 Şubat günü tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden mucizelerin yanı sıra acı haberlerde geliyor. Kendisinden 5 gündür haber alınamayan 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak ve öğretmen eşi Mustafa Kavlak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

2 yıl önce kendisi gibi öğretmen olan Mustafa Kavlak ile birlikte evlenip Hatay'da öğretmen olarak göreve başlamışlardı. Cansu ve Mustafa Kavlak'tan 5 gündür haber alınamıyordu. Arama kurtarma ekipleri Kavlak çiftinin cesetlerine Ekinci mahallesinde bulunan Elit Apartmanında ulaştı. Kavlak çiftinin Bartın'da defnedileceği belirtildi.

Hayatını kaybeden Cansu Kavlak'ın 6 aylık hamile olduğu ve 3 Haziran 2021 tarihinde yazdığı vasiyette herhangi bir durum nedeniyle vefat etmesi durumunda Bartın'daki aile kabristanına defnedilmek istediğini belirten bir de not bıraktığı ortaya çıktı.