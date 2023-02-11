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Giriş Tarihi: 11.2.2023 13:55

6 aylık hamile Cansu öğretmenden acı haber geldi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
6 aylık hamile Cansu öğretmenden acı haber geldi

Asrın felaketine görev yaptığı Hatay’da yakalanan Bartınlı 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak ve kendisi gibi öğretmen olan eşi Mustafa Kavlak yaşanan depremde hayatını kaybetti.

6 Şubat günü tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden mucizelerin yanı sıra acı haberlerde geliyor. Kendisinden 5 gündür haber alınamayan 6 aylık hamile öğretmen Cansu Kavlak ve öğretmen eşi Mustafa Kavlak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

2 yıl önce kendisi gibi öğretmen olan Mustafa Kavlak ile birlikte evlenip Hatay'da öğretmen olarak göreve başlamışlardı. Cansu ve Mustafa Kavlak'tan 5 gündür haber alınamıyordu. Arama kurtarma ekipleri Kavlak çiftinin cesetlerine Ekinci mahallesinde bulunan Elit Apartmanında ulaştı. Kavlak çiftinin Bartın'da defnedileceği belirtildi.

Hayatını kaybeden Cansu Kavlak'ın 6 aylık hamile olduğu ve 3 Haziran 2021 tarihinde yazdığı vasiyette herhangi bir durum nedeniyle vefat etmesi durumunda Bartın'daki aile kabristanına defnedilmek istediğini belirten bir de not bıraktığı ortaya çıktı.

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6 aylık hamile Cansu öğretmenden acı haber geldi
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