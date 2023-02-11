Acı içinde acı! Can kurtarmaya çalışan itfaiye eri enkaz altında kaldı

İtfaiye görevlisi olarak İzmir İtfaiye teşkilatında göreve başlayan ve 3 yıl önce tayin olarak Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapmaya başlayan itfaiye ve kurtarma personeli Kadir İbrahim Kaya, Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremin ardından ekip arkadaşlarıyla birlikte hemen hazırlanarak kurtarma çalışmalarına başladı. Depremin ilk saatlerinde İtfaiye Daire Başkanlığına yakın bir alanda hemen arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan Kaya, ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları yürüttükleri sırada, saat 13:24'te bir büyük deprem daha meydana geldi. O sırada kısmen çökmüş bir binada hayat kurtarmaya çalıştığı öğrenilen Kadir İbrahim Kaya, binanın kalan kısmının çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yaşanan ikinci büyük depremin ardından Kadir İbrahim Kaya ile aynı enkazın çevresinde bulunan arkadaşları, enkaz altında kalan Kaya'yı kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Yaklaşık 1 saatin ardından Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları yaşadıkları büyük acının ardından gözyaşlarına boğuldu.

22,5 METRELİK KUYUYA GİRMİŞTİ

Bölgede meydana gelen ikinci büyük depremde hayatını kaybeden Kadir İbrahim Kaya, geçtiğimiz yıl derinliği 9 katlı bir binaya eşit olan 22,5 metrelik bir kuyuya düşen kediyi kurtarmak için o kuyuya girerek adından söz ettirmiş ve büyük takdir görmüştü.