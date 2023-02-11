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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:34

Depremde hayatını kaybeden kişiyi soyan zanlı tutuklandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Depremde hayatını kaybeden kişiyi soyan zanlı tutuklandı

Asrın felaketine Hatay’da yakalanan ve hayatını kaybeden E.S.’nin kredi kartlarını çalarak bin lira alışveriş yaptığı ileri sürülen zanlı Adana’da polis tarafından yakalandı.

Adana polisi Hatay'daki depremde hayatını kaybeden bir kişinin 3 ayrı kredi kartını çalıp bin lira harcadığı öne sürülen zanlıyı yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU

Olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri deprem sonrası apartmanların terk edilmesiyle yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı tedbir aldı. Polis taksi içerisindeki bir kişiden şüphelenip aracı durdurdu. GBT sorgusu yapılan zanlının 22 yaşındaki Mustafa B. olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Mustafa B.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis zanlının üst aramasını yaptı. Mustafa B.'nin üzerinden Hatay'da ikamet eden E.S.'ye ait 3 kredi kartı olduğunu ve kartlardan bin liralık alışveriş yapıldığı tespit edildi. Polis yaptığı incelemede E.S.'nin Hatay'da yaşanan depremde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan ve sorgusu ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Depremde hayatını kaybeden kişiyi soyan zanlı tutuklandı
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