Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen 2,5 ay sonra baba olacaktı
Giriş Tarihi: 11.2.2023 17:25

Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen 2,5 ay sonra baba olacaktı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen 2,5 ay sonra baba olacaktı

Suriye’de görev yerine gitmek için hazırlık yapan ve geceyi Hatay Kırıkhan’da geçiren Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen depremde hayatını kaybetti. 2,5 ay sonra baba olacağı öğrenirken hayatını kaybeden Şen Çorum’da göz yaşlarıyla toprağa verildi.

Suriye'de görev alacak olan Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, görev yerine gitmeden son gecesinde Hatay Kırıkhan'a gitti. Öğretmen evinde kalan Şen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle enkazda kalarak hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Hayatını kaybeden Şen'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Şen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırırken, acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

2,5 AY SONRA BABA OLACAKTI

Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen'in eşinin hamile olduğu ve 2,5 ay sonra baba olacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen 2,5 ay sonra baba olacaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA