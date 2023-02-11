Depremde hayatını kaybeden Üsteğmen Şen 2,5 ay sonra baba olacaktı

Suriye'de görev alacak olan Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, görev yerine gitmeden son gecesinde Hatay Kırıkhan'a gitti. Öğretmen evinde kalan Şen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle enkazda kalarak hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
Hayatını kaybeden Şen'in cenazesi memleketi Çorum'a getirildi. Şen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırırken, acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
2,5 AY SONRA BABA OLACAKTI
Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen'in eşinin hamile olduğu ve 2,5 ay sonra baba olacağı öğrenildi.