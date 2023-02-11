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Giriş Tarihi: 11.2.2023 13:36

Depremde ölen asker baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremde ölen asker baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen asrın depreminde Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve 7 yaşındaki oğlu Çınar Yuşa Akbalık İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemal Akbalık, eşi Hülya Akbalık, 7 yaşındaki oğlu Çınar Yuşa Akbalık ve 4 yaşındaki oğlu Çınar Yahya Akbalık 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay'da yıkılan evlerinde enkaz altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu enkazdan Uzman Çavuş Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşa Akbalık ölü olarak çıkarıldı.

Yaralı olarak kurtarılan anne Hülya Akbalık ve oğlu Çınar Yahya Akbalık Adana'da bir hastaneye sevk edildi. Hülya Akbalık tedavisinin ardından taburcu edilirken 4 yaşındaki Çınar Yahya Akbalık iki bacağının da kangren olması nedeniyle ameliyat edildi.

Cenazeleri Hatay'dan İstanbul'a getirilen Cemal Akbalık ve oğlu Çınar Yuşa Akbalık için Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye yakınlarının yanı sıra İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutlara sarılan aile yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Askeri tören sonrası Edirnekapı şehitliğine götürülen cenazeler burada defnedildi.

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Depremde ölen asker baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
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