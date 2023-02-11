Depremde ölen asker baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yaralı olarak kurtarılan anne Hülya Akbalık ve oğlu Çınar Yahya Akbalık Adana'da bir hastaneye sevk edildi. Hülya Akbalık tedavisinin ardından taburcu edilirken 4 yaşındaki Çınar Yahya Akbalık iki bacağının da kangren olması nedeniyle ameliyat edildi.