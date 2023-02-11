Depremzedeyi arayıp yardım vadiyle dolandıran 6 vicdansız yakalandı

Depremzede vatandaşımızı arayan vicdansız dolandırıcılar kendilerini banka yöneticisi ya da bankacı olarak tanıtım içinde bulunduğu durumdan dolayı yardım yağılacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçirdi. Hesabındaki parayı başka hesaba geçiren dolandırıcı sahtekarlar bunla da yetinmeyip depremzede adına kredi çektiler.