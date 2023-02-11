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Giriş Tarihi: 11.2.2023 14:24

Depremzedeyi arayıp yardım vadiyle dolandıran 6 vicdansız yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremzedeyi arayıp yardım vadiyle dolandıran 6 vicdansız yakalandı

Ülkemizi sarsan Asrın Felaketi’nde depremzede olan vatandaşlardan Nedim A.’yı telefonla arayıp yardım edeceğiz bahanesiyle banka hesap bilgilerini açıp hesabını boşaltan vicdansız dolandırıcılar İstanbul Beykoz’da yakalandı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ülkemizde meydana gelen Asrın Felaketi neticesinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlarımızdan Nedim A.'yı arayan dolandırıcılar bu kadar da olmaz dedirtti.

Depremzede vatandaşımızı arayan vicdansız dolandırıcılar kendilerini banka yöneticisi ya da bankacı olarak tanıtım içinde bulunduğu durumdan dolayı yardım yağılacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçirdi. Hesabındaki parayı başka hesaba geçiren dolandırıcı sahtekarlar bunla da yetinmeyip depremzede adına kredi çektiler.

6 VİCDANSIZ YAKALANDI

İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda vicdansız Dolandırıcıların Beykoz'da bulunan müstakil villalarda kalıp rastgele numaralarla Dolandırıcılık ağına çıktıkları tespit edildi. Polis kimliklerini tespit ettiği Yusuf E.(20), Bedirhan K.(20), Türkan D. (28), Tahir T. (32), Helin Y. (21) ve Erkan A.(27)'yı gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekiplerince gözaltına alınan 6 vicdansız Dolandırıcı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bahse konu adreste atıcılık yaptığı tespit edidi, yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bilgisayar, 25 adet cep telefonu , çok sayıda sim kart ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Depremzedeyi arayıp yardım vadiyle dolandıran 6 vicdansız yakalandı
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