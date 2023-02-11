Depremzedeyi arayıp yardım vadiyle dolandıran 6 vicdansız yakalandı

Ülkemizde meydana gelen Asrın Felaketi neticesinde, Gaziantep Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlarımızdan Nedim A.'yı arayan dolandırıcılar bu kadar da olmaz dedirtti.
Depremzede vatandaşımızı arayan vicdansız dolandırıcılar kendilerini banka yöneticisi ya da bankacı olarak tanıtım içinde bulunduğu durumdan dolayı yardım yağılacağını söyleyip hesap bilgilerini ele geçirdi. Hesabındaki parayı başka hesaba geçiren dolandırıcı sahtekarlar bunla da yetinmeyip depremzede adına kredi çektiler.
6 VİCDANSIZ YAKALANDI
İhbar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda vicdansız Dolandırıcıların Beykoz'da bulunan müstakil villalarda kalıp rastgele numaralarla Dolandırıcılık ağına çıktıkları tespit edildi. Polis kimliklerini tespit ettiği Yusuf E.(20), Bedirhan K.(20), Türkan D. (28), Tahir T. (32), Helin Y. (21) ve Erkan A.(27)'yı gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Ekiplerince gözaltına alınan 6 vicdansız Dolandırıcı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bahse konu adreste atıcılık yaptığı tespit edidi, yapılan aramada suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 adet bilgisayar, 25 adet cep telefonu , çok sayıda sim kart ve 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.