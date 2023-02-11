Dev tır filosuyla depremzedelere destek!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlere sarsıldı. Felaketten etkilenen 10 ilde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlerce vatandaşımız da yaralandı. Depremden etkilenen illerde bilanço giderek ağırlaşırken tüm Türkiye'yi yasa boğan olayların ardından ülkemizin dört bir yanında depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

DEV TIR FİLOSUYLA DEPREMZEDELERE DESTEK

Uçak Kardeşler firması da depremzedeler için harekete geçti. Şirket, Türkiye'nin çeşitli illerinde toplanan yardımların deprem bölgesine sevkiyatının yapılması için bünyesinde bulunan yaklaşık 400 araçlık tır filosunu seferber etti.

Depremin ilk gününden itibaren hizmet vermeye başlayan Uçak Kardeşler'in tır filosu Türkiye'nin dört bir köşesinde yardım merkezlerinde toplanan yardımları ulaştırıyor.

"GÜN BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ"

Depremzedeler için elini taşın altına koyan Uçak Kardeşler'in sahibi Ali Uçak, siyaset yapma zamanı olmadığının altını çizerek birlik ve beraberlik mesajı verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bugün gün birlik beraberlik günü Cenab-ı Allahım devletimize milletimize zeval vermesin. Siyaset yapma günü değil birlik beraberlik günü. Allah bütün depremzedelerin, ülkemizin, devletimizin yardımcısı olsun. Herkes bir şeyler katkı sağlamaya çalışıyor. Yardımcı olanlara, katkı sağlayanlara, bütün milletimizden Allah binlerce kez razı olsun. Cenab-ı Allahım, bizlere güç kuvvet versin. Depremzedelerimizin her zaman her türlü yanındayız."