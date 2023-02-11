Devlet nerede diyenlere en güzel cevap

Kurtarma anlarına ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan tüm görevlilere teskkur eden Cumhurbaşkani Danışmanı İsmail Cesur"Adıyaman'da Yusuf ve ailesine ulaşan ve bizzat 6 kişiyi enkazdan elleriyle sağ çıkaran bu ağabeyimiz kim biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumu olan AYGM'nin Genel Müdürü Doç. Dr. Yalçın Eyigün. Kendisi tünel uzmanı. Allah tüm görevlilerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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