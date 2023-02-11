Enkaz altında hayatını kaybeden Hatice öğretmen ve eşi defnedildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Birçok vatandaşımız göçük altında kaldı. Felaket birçok canı hayattan kopardı.

Matematik öğretmeni 31 yaşındaki Hatice Yurt Ökmen, kendisi gibi matematik öğretmeni eşi 31 yaşındaki Gökhan Ökmen ile birlikte Hatay'da görev yapıyordu. Ökmen çifti, yaşadıkların apartmanın yıkılması sonucu göçük altında kaldı. Hayatlarını kaybeden çiftin cansız bedenleri, ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı. Gökhan Ökmen'in cenazesi, defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.

Hatice öğretmen ise memleketi Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Küçük yaşta babasını kaybeden Hatice Yurt Ökmen'in Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'ndeki cenaze törenine annesi ve yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.

Hatice Öğretmen, kılınan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Annesi ve yakınları taziye dileklerini kabul etti.