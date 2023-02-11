Erdem Holding’den depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklükteki asrın depremden etkilenen 10 il için Erdem Holding ortaklığıyla 100 bin Euro değerinde 40 adet konteyner hazırlatıldığı açıklandı. Çalışan 15 personel arama kurtarma ekiplerine destek olmak için enkaz yerine sevk edildi. Ayrıca deprem bölgesine nakit olarak 150 bin TL katkıda bulundu

Erdem Holding tarafından gönderilen yardım tırları içerisinde "4 bin 500 koli çocuk bezi, bin 300 adet battaniye, 75 ton makarna, 75 ton bulgur,

2 bin adet 1 litre su, 12 bin adet bardak su, bin adet gıda kolisi, 500 adet içlik, 150 adet uyku tulumu, 200 koli temızlık ürünleri, bin çocuk paltosu, 100 ısıtıcı, powerbank, kağıt havlu ve tuvalet kagıdı çeşitli miktarda sağlık ürünleri 500 adet mum 70 koli kadın erkek çorap 250 kadın palto" bulunuyor.