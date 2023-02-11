Hasar tespit işlemleri sürüyor: 100 bina oturulamaz halde

Toplamda 100 bin bağımsız bölümde oturulmasının mümkün gözükmediğini belirten Aslan, "Kahramanmaraş merkezli depremin ardından etkilenen 10 ildeki hasar tespit çalışmalarımız 6 bin personel ile devam ediyor. İldeki hasarın durumuna göre personel sayımız değişiyor. Bu zamana kadar 10 ilde 132 bin 898 bina incelendi. Bu binalarda 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemeler içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adedi yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapılar. 12 bin 617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz kullanılamaz durumda olan yapı olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani 100 bin bağımsız bölümde oturulması mümkün değil gibi gözüküyor'' dedi.

Yapılan incelemelerde 3 bin 600 binanın da orta hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayan Aslan, 26 bin 603 bağımsız bölüme denk gelen bu binaların güçlendirme işlemi görmeden kullanılmaması gerektiğini söyledi.