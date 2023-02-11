İki kardeşe acı haber verilemedi

EN ÜST KATTA OTURUYORLARDI

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 yıllık Tutar Yapı Sitesi'nin, 14 katlı bloğu yerle bir oldu. Yıkılan binanın en üst katında oturan Adnan Şimşek, eşi Nazmiye ve kızları Merve Dilara ve Cennet Sude Şimşek ile birlikte enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazın altında ağır yaralı olarak kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan Rabia ve Nisanur Şimşek de 4 gün süren yaşam savaşını kazandı.