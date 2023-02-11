İki kardeşe acı haber verilemedi

Adana'da meydana gelen asrın felaketinde acı haberler ardı ardına geliyor. Depremde yıkılan 14 katlı binanın en üst katında oturmalarına rağmen, yıkılan binanın enkazında kalan Adnan Şimşek, eşi ve iki kızıyla birlikte hayatını kaybederken, enkazdan ağır yaralı olarak kurtulan Rabia ve Nisanur Şimşek, 4 gün süren yaşam savaşını kazandı. Yoğun bakımdan normal odaya alınan iki kız kardeşe; ailelerini kaybettiği bilgisi henüz paylaşılmadı.
EN ÜST KATTA OTURUYORLARDI
Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki yaklaşık 30 yıllık Tutar Yapı Sitesi'nin, 14 katlı bloğu yerle bir oldu. Yıkılan binanın en üst katında oturan Adnan Şimşek, eşi Nazmiye ve kızları Merve Dilara ve Cennet Sude Şimşek ile birlikte enkazın altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazın altında ağır yaralı olarak kurtarılan ve hastanede tedavi altına alınan Rabia ve Nisanur Şimşek de 4 gün süren yaşam savaşını kazandı.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Nazmiye ve Adnan Şimşek ile kızları Merve Dilara ve Cennet Sude Şimşek'in cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından, hastane morgundan alınarak, Kabasakal Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 23 yaşındaki Merve Dilara Şimşek'in 2 Ekim 2022 tarihinde nişanlandığı ve bu yılın Temmuz ya da Ağustos ayında da evlenmeyi düşündüğü öğrenildi.