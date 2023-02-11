İnternet üzerinden gördüğü arabayı almak için gitti, depremde can verdi

Gümüşhane'de yaşayan ve uzun süredir araba alma hayali kuran 23 yaşındaki Onur Yılmaz ilk arabasını heyecanını yaşamak üzere internet üzerinden bulduğu aracın sahibi ile görüştü. Ticari anlaşmayı sağlayan Onur, Hatay'ın Antakya ilçesine gitmek üzere Gümüşhane'den yola çıktı.
Geç saatlerde Antakya'ya varan Onur Yılmaz, 02:00 sıralarında bir otele yerleşti. Otelde dinlenen talihsiz genç sabah hayaline kavuşmak üzere uykuya dalmasından 2 saat sonra büyük felaket gerçekleşti.
Uzun süren çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan Onur Yılmaz memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Kemaliye camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz, Emirler mezarlığında toprağa verildi.Bir mucize daha! 119 saat sonra kurtarılan gencin ilk sorusu bu oldu...