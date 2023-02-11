İnternet üzerinden gördüğü arabayı almak için gitti, depremde can verdi

Gümüşhane'de yaşayan ve uzun süredir araba alma hayali kuran 23 yaşındaki Onur Yılmaz ilk arabasını heyecanını yaşamak üzere internet üzerinden bulduğu aracın sahibi ile görüştü. Ticari anlaşmayı sağlayan Onur, Hatay'ın Antakya ilçesine gitmek üzere Gümüşhane'den yola çıktı.