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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:44

İnternet üzerinden gördüğü arabayı almak için gitti, depremde can verdi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
İnternet üzerinden gördüğü arabayı almak için gitti, depremde can verdi

Gümüşhane’de yaşayan 23 yaşındaki Onur Yılmaz, internet üzerinden gördüğü arabayı almak için gittiği Antakya’da göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de yaşayan ve uzun süredir araba alma hayali kuran 23 yaşındaki Onur Yılmaz ilk arabasını heyecanını yaşamak üzere internet üzerinden bulduğu aracın sahibi ile görüştü. Ticari anlaşmayı sağlayan Onur, Hatay'ın Antakya ilçesine gitmek üzere Gümüşhane'den yola çıktı.

Geç saatlerde Antakya'ya varan Onur Yılmaz, 02:00 sıralarında bir otele yerleşti. Otelde dinlenen talihsiz genç sabah hayaline kavuşmak üzere uykuya dalmasından 2 saat sonra büyük felaket gerçekleşti.

Kaldığı otelin çökmesi sonucu Yılmaz, göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Uzun süren çalışmalar sonrasında cansız bedenine ulaşılan Onur Yılmaz memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Kemaliye camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yılmaz, Emirler mezarlığında toprağa verildi.

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İnternet üzerinden gördüğü arabayı almak için gitti, depremde can verdi
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