Jandarma Uzman çavuş ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, yaşadıkları binanın yıkılması sonucu eşi ve 10 aylık oğlu ile birlikte enkaz altında kaldı. Binada kurtarma çalışması yapan ekipler, akşam saatlerinde, Cemalettin Öğ, eşi Elifnur ve çocukları Ömür'ün cesetlerini birbirlerine sarılmış şekilde buldu.

Hatay'da yapılan işlemlerin ardından Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ'ün naaşı, defnedilmek üzere uçakla İstanbul'a getirildi. Tabutu Türk bayrağına sarılan Cemalettin Öğ için son yolculuğuna uğurlanacağı Feriköy Hasan Zeyneb Cami'nde askeri cenaze töreni düzenlendi.

Saat 18.45'te gerçekleşen törene Öğ'ün ailesi, ile yakınlarının yanı sıra, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, İstanbul İl Jandarma Komutanlığından meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döken babası Tahsin Öğ ile annesi Senem, yakınları tarafından güçlükle teskin edildi. Askerler tarafından cenaze aracına konulan Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elifnur Öğ ile 10 aylık Ömür'ün ise Çanakkale'de defnedileceği öğrenildi.