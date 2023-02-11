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Giriş Tarihi: 11.2.2023 09:55

Kendi yaptığı binanın enkazında oğlu kaldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kendi yaptığı binanın enkazında oğlu kaldı

Asrın felaketi depremin ardından 10 şehirde yıkım meydana geldi. Kahramanmaraş’ta Hayrullah mahallesinde yıkılan Lütfiye Pak apartmanında yaşayan Öner Budak, babasının yaptığı apartmanın enkazında kaldı. Binanın müteahhidi Ahmet Budak, yaptığı binanın enkazında kalan oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Müteahhitlik yapan Ahmet Budak, 1983, 1987 ve 1990'da bulunduğu bölgede 3 bina yaptı. Kahramanmaraş Hayrullah mahallesindeki Lütfiye Pak apartmanını da kendisi yapan Ahmet Budak çöken apartmanın enkazında bulunan 42 yaşındaki oğlu Öner Budak'tan umutlu haber bekliyor.

Baba Budak, "Ben umudumu kesmedim. İnşallah oğlum sağ çıkacak, Allah onun yüzüne bakacak. Bu kadar millet çalışıyor, bu kadar mücadele var. Allah'ım yardım etsin" diye konuştu. Budak, "1983 ile 1990 yılları arasında bu bölgede 3 tane bina yaptım. Daha sonra da İstanbul'a gittim. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Oğlum buradaydı. Çok gelip gitmiyordum. Depremi duyunca hemen geldik" dedi.

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Kendi yaptığı binanın enkazında oğlu kaldı
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