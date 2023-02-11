Kendi yaptığı binanın enkazında oğlu kaldı

Müteahhitlik yapan Ahmet Budak, 1983, 1987 ve 1990'da bulunduğu bölgede 3 bina yaptı. Kahramanmaraş Hayrullah mahallesindeki Lütfiye Pak apartmanını da kendisi yapan Ahmet Budak çöken apartmanın enkazında bulunan 42 yaşındaki oğlu Öner Budak'tan umutlu haber bekliyor.

Baba Budak, "Ben umudumu kesmedim. İnşallah oğlum sağ çıkacak, Allah onun yüzüne bakacak. Bu kadar millet çalışıyor, bu kadar mücadele var. Allah'ım yardım etsin" diye konuştu. Budak, "1983 ile 1990 yılları arasında bu bölgede 3 tane bina yaptım. Daha sonra da İstanbul'a gittim. Ben İstanbul'da yaşıyordum. Oğlum buradaydı. Çok gelip gitmiyordum. Depremi duyunca hemen geldik" dedi.

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