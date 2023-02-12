85 yaşında 153 saat dayandı!

Türkiye, 6 Şubat günü saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan korkunç afetin şoku henüz atlatılmamışken bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem yaşandı. Deprem haberinin duyulması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri hemen afet bölgesine intikal etti. Arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmaları 6. günde aralıksız sürerken, tek yürek olan ülkemizde şimdi tüm gözler enkaz altından gelecek güzel haberlere çevrildi.

85 YAŞINDA

Yıkılan binaların enkazından saatler sonra kurtarılanların haberleri, yüreklere su serpiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaya devam ettiği Antakya Fahri Korutuk Caddesi üzerinde enkaz altında kalan 85 yaşındaki İsmihan nine çalışmaların 153'üncü saatinde kurtarıldı. Küçük bir alana sıkışan İsmihan nine Büyükşehir ekiplerinin çabası ile kurtarıldı.