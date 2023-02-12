Depremin 162’nci saatinde bir mucize kurtuluş daha

Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı'nda saat 16.00'da yaşam belirtisi alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi, hemen kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba Cengiz Polat'tan ses alındı. İğne ile kuyu kazan ekipler bir yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat'a ulaştı.
SOBAYA VURARAK SES ÇIKARDIM
Kurtarma ekipleri, yaralı Polat'ın bilincini açık tutmak için sürekli konuştu. Reklamcılık işiyle meşgul olduğunu belirten Polat, "Günlerdir ses duyurmak için yanındaki sobaya verdim. Tüm ümitlerim bittiği anda 'Sesimi duyan var mı?' sözünü duyunca derin bir oh çekti" dedi. 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat'ı canlı olarak enkazdan çıkardı.
Ekipler, Cengiz Polat'ın halen enkaz altındaki eşi Güllü Polat ile oğulları Özkan, Samet ve Mustafa'yı da çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cengiz Polat'tan iyileştikten sonra Antalya'da buluşma sözü aldı.SON DAKİKA! Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi... SON DAKİKA: Deprem bölgelerinde mucize hikayeler: Bırakın bir kere öpeyim!