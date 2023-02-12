Depremin 162’nci saatinde bir mucize kurtuluş daha

SOBAYA VURARAK SES ÇIKARDIM

Kurtarma ekipleri, yaralı Polat'ın bilincini açık tutmak için sürekli konuştu. Reklamcılık işiyle meşgul olduğunu belirten Polat, "Günlerdir ses duyurmak için yanındaki sobaya verdim. Tüm ümitlerim bittiği anda 'Sesimi duyan var mı?' sözünü duyunca derin bir oh çekti" dedi. 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat'ı canlı olarak enkazdan çıkardı.