Eğitim camiası seferber oldu! 7 bin öğretmen deprem bölgesinde

2 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmen de sahada vatandaşlara destek veriyor. Bugün itibariyle toplam 7 bin 46 öğretmen deprem bölgelerinde gönüllü görev yapıyor. Türkiye çapındaki tüm özel okullar da deprem bölgelerindeki okul binalarını depremzedelere açtı. Bölgedeki resmi ve özel okullarda 450 binden fazla depremzede konaklıyor. Tüm illerdeki rehberlik ve araştırma merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek.