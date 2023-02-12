Kahraman hemşireler deprem anını anlattı! "Aklımıza ilk gelen bebeklerdi, yine olsa yine yaparız"

"BİZ KENDİMİZİ KORYACAK GÜÇTEYİZ AMA ONLAR KORUMASIZ"

Kalpleri sevgi ve yürekleri cesaret dolu 2 hemşire yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Hemşire Gazel Çalışkan, bebeklerin beslenme saatlerinde depreme yakalandıklarını belirterek "Bebeklerin anne sütlerini hazırlıyordum. Önce gürültülü ardından şiddetli bir sarsıntı oldu. Deprem olduğunu anlayınca arkadaşıma seslendim ama sarsıntıdan gelemiyordu. Bebeklerin olduğu odaya girdim, arkamdan arkadaşım da geldi. Biz kendimizi koruyabilecek güçteyiz ama bebekler korunmasız. Onların canı da bize emanet. Toplam 7 bebeğimiz vardı ve şanslıyız ki hepsi taburculuğu planlanan bebeklerdi. O an tek istediğimiz bebekleri sapasağlam oradan çıkarmaktı. Yine olsa yine aynısı yaparım" dedi.

Kahraman hemşireler A Haber'de! Deprem sırasında yeni doğan bebeklerin olduğu kuvözleri tutmuşlardı | Video