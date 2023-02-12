Maarif camiasından deprem seferberliği! Okullar, öğretmenler, öğrenciler depremzedeler için çalışıyor

Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde deprem seferberliği ilan edildi. İşte yapılan çalışmalar:

-Milli Eğitim Bakanlığı'nca günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 kişilik çorba dağıtılıyor. Toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.

-Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretiliyor.

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan okullar, pansiyonlar, yurtlar ve öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşa barınma hizmeti veriliyor.

-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının oluşturduğu seyyar mutfaklarla deprem bölgesinde günlük 230 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor.

10 BİNLERCE ÖĞRETMEN SAHADA

-Yine MEB'e bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi 10 ilde AFAD'a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar.

-2 bin öğretmen vatandaşlara psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyor. Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmen de sahada hem organizasyonlarda hem çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyor.

ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK

10 binlerce öğretmenin sahada depremzedelere destek veriyor olması nedeniyle eğitim- öğretim takviminde bazı değişikliklere gidildi. Örneğin:

-Türkiye genelindeki tüm okullar 20 Şubat'a kadar tatil oldu.

-Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) öğrenciler ikinci dönem konularından muaf olacak.

-10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Deprem bölgesindeki aileler isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebilecekler.

ÜNİVERSİTELER DE KAPILARINI AÇTI

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen iller ile civar illerdeki toplam 44 üniversite depremzedelerin evi oldu. Üniversitelerden arama kurtarma çalışmalarında uzman ekipler ve gönüllüler, arama kurtarma çalışmalarına, yardım kampanyalarına katılarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Üniversitelerin yurt, yemekhane, toplantı, konferans salonları gibi barınmaya ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına elverişli mekânları depremzedelere açıldı. Depremden kurtulan ve evleri depremde hasar gören vatandaşlar kampüslerdeki güvenli kapalı mekânlara yerleştirildi. Üniversitelerde depremzedelere 24 saat sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor. Türkiye genelinde tıp fakültesi bulunan üniversitelerin sağlık personeli depremin hemen ardından bölgeye intikal ederek depremzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

MESLEK LİSELERİ İŞ BAŞINDA

Meslek ve teknik ortaöğretim kurumları OHAL bölgesi ilan edilen ve depremden etkilenen 10 ilde vatandaşların yaşamış olduğu büyük yıkımın yaralarını sarmak için harekete geçti.

Gazi Mesleki Eğitim Merkezi tarafından deprem bölgesindeki bazı ihtiyaçları karşılamak üzere erkek eşofman altı, kadın eşofman altı, battaniye, çocuk bere takımı, erkek bere takımı, şapka ve çocuk eşofman altı üretilerek Kahramanmaraş'a gönderildi. Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim-Üretim Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından hastanelerde kullanılmak üzere nevresim takımı, çarşaf, yastık ve tek kullanımlık ameliyat önlüğü üretimi yapılarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderildi. Okulda üretime devam ediliyor.

TEMİZLİK MALZEMESİ ÜRETİYORLAR

Bursa ve Gaziantep'te kurulan kağıt havlu tesisinden Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine sevkiyat yapıldı. Bursa Yıldırım Yeşilyayla MTAL öğretmen ve öğrencileri başta olmak üzere kurulum yapılan diğer okulları dâhil deprem bölgesine gönderilmek üzere kağıt havlu, peçete, tuvalet kâğıdı üretimi aralıksız olarak devam ediyor.