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Giriş Tarihi: 12.2.2023 14:06

Mersin-Adana-Gaziantep otoyolu onarıldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mersin-Adana-Gaziantep otoyolu onarıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hasar alan Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu tamamen onarıldı.

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında önemli rol üstlenen Hatay Havalimanı, aldığı hasar bugün itibarıyla tamamen onarıldı ve kullanıma açılacak.

Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, pistteki çalışmalar üç günde bitirildi. Hatay Havalimanı pisti 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların tamamlanmasıyla operasyona hazır hale getirildi. Pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.

Havalimanı ile birlikte bölgenin Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki depremden kaynaklı tüm hasarlarda onarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onarılan yolların öncesi ve sonrası fotoğrafları paylaşıldı.

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Mersin-Adana-Gaziantep otoyolu onarıldı
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