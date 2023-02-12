Mersin-Adana-Gaziantep otoyolu onarıldı

Afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızla ve etkin şekilde ulaştırılmasında önemli rol üstlenen Hatay Havalimanı, aldığı hasar bugün itibarıyla tamamen onarıldı ve kullanıma açılacak.
Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, pistteki çalışmalar üç günde bitirildi. Hatay Havalimanı pisti 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların tamamlanmasıyla operasyona hazır hale getirildi. Pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.