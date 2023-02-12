Mersin-Adana-Gaziantep otoyolu onarıldı

Geçen her dakikanın kritik önem teşkil ettiği bu süreçte, pistteki çalışmalar üç günde bitirildi. Hatay Havalimanı pisti 2 kilometrelik bölümündeki çalışmaların tamamlanmasıyla operasyona hazır hale getirildi. Pistin uçuşlara açılarak afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlaması hedefleniyor.